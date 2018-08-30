Объем инвестиций в технополис «Москва» превысил 16 миллиардов рублей

Объем инвестиций в технополис «Москва» в первом полугодии 2018 года составил 16 миллиардов рублей. Это почти на 7 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

"Рост инвестиций резидентов особой экономической зоны говорит о том, что для них созданы действительно комфортные услови", — сказала она.

Как отмечает портал мэра и правительства Москвы , также в 2018 году выросли инвестиции иностранных компаний и с начала 2018 года составили более 180 миллионов рублей.

Ранее глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин сообщил, что столичные власти рассматривают возможность расширения особой экономической зоны технополиса «Москва».

Он также отметил, что в Москве до конца 2018 года могут построить еще семь технопарков. Таким образом, их общее число достигнет 40.

Сейчас в столице работает 33 технопарка. При этом в отличие от обычных офисов, технопарки заполнены почти на 100 процентов.