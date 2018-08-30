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Технополис «Москва» за полгода привлек инвестиций на 16 млрд рублей
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Технополис «Москва» за полгода привлек инвестиций на 16 млрд рублей 

Rambler News Service + ещё 9 27 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
За январь-июнь текущего года резиденты технополиса «Москва» инвестировали в свои проекты порядка 16 млрд руб., [пишет] (https://vm.ru/news/531178.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop) «Вечерняя Москва» со ссылкой на Департамент экономической политики и имущественно-земельных отношений российской столицы.
В сравнении с первой половиной прошлого года показатель вырос на 7%.
В сообщении уточняется, что из общего объема инвестиций на иностранные компании пришлось более 180 млн руб.
Издание отмечает, что до конца 2018 года в Москве планируется создать дополнительно семь технопарков, их количество таким образом вырастет до 40.
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