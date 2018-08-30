Технополис «Москва» за полгода привлек инвестиций на 16 млрд рублей

За январь-июнь текущего года резиденты технополиса «Москва» инвестировали в свои проекты порядка 16 млрд руб., [пишет] (https://vm.ru/news/531178.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop) «Вечерняя Москва» со ссылкой на Департамент экономической политики и имущественно-земельных отношений российской столицы.

В сравнении с первой половиной прошлого года показатель вырос на 7%.

В сообщении уточняется, что из общего объема инвестиций на иностранные компании пришлось более 180 млн руб.

Издание отмечает, что до конца 2018 года в Москве планируется создать дополнительно семь технопарков, их количество таким образом вырастет до 40.