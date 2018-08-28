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Выплаты льготникам в Москве выросли в 1,3 раза за полгода — до 98,6 млрд руб.
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Выплаты льготникам в Москве выросли в 1,3 раза за полгода — до 98,6 млрд руб. 

Агентство «Москва» 8 минут назад
Почти 100 млн руб. выплатили в Москве льготным категориям граждан за полгода, что в 1,3 раза выше аналогичного периода 2017 г. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента финансов.
«За шесть месяцев 2018 г. расходы бюджета города на социальные выплаты льготным категориям москвичей составили 98,6 млрд руб. Это выше объема выплат за аналогичный период 2017 г. более чем в 1,3 раза», — говорится в сообщении.
Как отметила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова, социальная поддержка жителей Москвы — это главный приоритет в работе столичного правительства. При этом одно из ключевых направлений — социальная помощь пожилым людям. По итогам I полугодия расходы на выплату региональной социальной доплаты составили 59,3 млрд руб. и по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. выросли почти в 1,3 раза.
«Также в числе приоритетных направлений расходования бюджетных средств — помощь многодетным и малообеспеченным семьям с детьми, родителям, воспитывающим детей-инвалидов. С начала 2018 г. размер социальных выплат по этим льготным категориям повышен в 2-5 раз», — подчеркивается в сообщении.
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