Ещё
ЦБ: Доходность НПФ в I квартале составила 8,1 процента годовых
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.61
$
67.77
79.21
79.25
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.30
77.19
Индексы и котировки Brent
75.90
–0.51 Золото
1208.36
–0.02 РТС
1078.28
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1722
+0.0377
14.08
1.1344
27.08
22.08
17.08

ЦБ: Доходность НПФ в I квартале составила 8,1 процента годовых 

Российская Газета 1 час назад
Совокупный объем пенсионных накоплений и резервов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Пенсионный фонд России (ПФР) за I квартал увеличился до 5,6 триллионов рублей (на 1,2 процента). Отношение этих средств к ВВП составило шесть процентов сообщает Банк России.
Средневзвешенная доходность от размещения НПФ пенсионных накоплений в I квартале составила 8,1 процента годовых. Около 80 процентов пенсионных накоплений и резервов вкладывали в фондовые инструменты.
Инвестиционный портфель НПФ увеличился до 1,25 триллиона рублей, в том числе и потому, что выросло и количество участников добровольной пенсионной системы до 6,2 миллиона человек (на 154,6 тысячи человек).
Российская Газета: последние новости
В России изменится порядок строительства и реконструкции дач В Петербурге застроят сквер ради реконструкции спорткомплекса 120 дольщиков Urban Group включены в реестр требований жилых помещений
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ1
Мировые рынки погружаются в хаос553
Трамп нанес решающий удар по рублю1102
Путин анонсировал важное заявление по пенсионной реформе414
Клепач спрогнозировал курс рубля к концу года222
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение