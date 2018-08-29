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«Лукойл» представил нейтральную отчетность за II квартал
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«Лукойл» представил нейтральную отчетность за II квартал 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Финансовые результаты Лукойла практически совпали с ожиданиями рынка по всем показателям. В отчетном периоде компания увеличила EBITDA на 35% к/к до 295 млрд руб., чистую прибыль — на 53% к/к до 167 млрд руб. благодаря росту цен на нефть, слабому рублю и лагу экспортных пошлин в отчётном периоде.
Необходимо отметить стремительный рост свободного денежного потока компании в I полугодии — на 120% г/г до 183 млрд руб. в результате роста операционной прибыли, запланированного снижения капитальных затрат (-11% г/г до 227 млрд руб.) и изменения оборотного капитала. Чистый долг, по нашим расчетам, сократился с начала года на 29% до 203 млрд руб.
В целом, мы считаем отчетность нейтральной: стремительный рост финансовых показателей относительно предыдущего квартала является нормальным для компании отрасли, которая пережила один из самых благоприятных кварталов в своей истории, при этом результаты отчетности находились в рамках рыночных ожиданий.
Дивиденды Лукойла не привязаны к финансовому результату компании, а растут с темпом, минимальная граница которого определена уровнем инфляцией РФ. Поэтому мы не ожидаем, что высокие результаты приведут к взлету дивидендной доходности акций, и консервативно оцениваем рост дивидендов по итогам года в 9% г/г до 235 руб. на акцию.
Прайм: последние новости
Спрос россиян на недвижимость для гражданства Кипра и Мальты вырос на 40% Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО в I полугодии выросла на 37,5% "Русснефть" в I полугодии нарастила добычу нефти на 1%, газа - на 17%
Комментарии  Ещё 3 источника 
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