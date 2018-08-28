«Транснефть» в первом полугодии сократила капзатраты почти на четверть — до 140,4 млрд рублей

«Транснефть» сократила капитальные вложения в январе-июне 2018 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 24,1% — до 140,4 млрд руб., следует из материалов нефтетранспортной компании.

Капитальные вложения компании в первом полугодии 2017 года составляли 185 млрд руб.

Ранее официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин [сообщал] (https://rns.online/energy/Transneft-planiruet-investprogrammu-na-2018-god-v-obeme-563-mlrd-rublei-2017-12-13/), что общий объём капитальных вложений компании составит в 2018 году 273,3 млрд рублей.

Показатель EBITDA за отчётный период снизился по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 3,5% и составил 208,2 млрд руб. Отношение «Чистый долг / EBITDA» увеличилось с 1,7х до 1,9х.

Как ранее сообщало RNS, чистая прибыль «Транснефти» за первое полугодие 2018 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась на 19,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 92,145 млрд руб.