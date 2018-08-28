Ещё
«Транснефть» в первом полугодии сократила капзатраты почти на четверть — до 140,4 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.61
$
67.77
79.21
79.25
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.30
77.19
Индексы и котировки Brent
75.90
–0.51 Золото
1208.36
–0.02 РТС
1078.28
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1722
+0.0377
14.08
1.1344
27.08
22.08
17.08

«Транснефть» в первом полугодии сократила капзатраты почти на четверть — до 140,4 млрд рублей 

Rambler News Service 30 минут назад
«Транснефть» сократила капитальные вложения в январе-июне 2018 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 24,1% — до 140,4 млрд руб., следует из материалов нефтетранспортной компании.
Капитальные вложения компании в первом полугодии 2017 года составляли 185 млрд руб.
Ранее официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин [сообщал] (https://rns.online/energy/Transneft-planiruet-investprogrammu-na-2018-god-v-obeme-563-mlrd-rublei-2017-12-13/), что общий объём капитальных вложений компании составит в 2018 году 273,3 млрд рублей.
Показатель EBITDA за отчётный период снизился по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 3,5% и составил 208,2 млрд руб. Отношение «Чистый долг / EBITDA» увеличилось с 1,7х до 1,9х.
Как ранее сообщало RNS, чистая прибыль «Транснефти» за первое полугодие 2018 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась на 19,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 92,145 млрд руб.
Rambler News Service: последние новости
Правительство перераспределило выделенные ГТЛК 4 млрд руб. на закупку вертолетов Прибыль «Фосагро» за II квартал выросла вдвое — до 2,95 млрд рублей Росреестр начал регистрировать электронные закладные
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ1
Мировые рынки погружаются в хаос553
Трамп нанес решающий удар по рублю1102
Путин анонсировал важное заявление по пенсионной реформе414
Клепач спрогнозировал курс рубля к концу года222
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение