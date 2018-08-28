Чистая прибыль «Русснефти» по МСФО в I полугодии упала в 1,8 раза

Москва, 28 августа — «Вести. Экономика». Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров компании, за первое полугодие 2018 года снизилась в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка при этом выросла в 1,5 раза, составив 88,4 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась в 1,8 раза, до уровня в 25,9 млрд рублей. Операционная прибыль составила 5,6 млрд рублей, снизившись на 8,9%.

"Прибыль за отчетный период составила 1,9 млрд рублей, что на 34% ниже чем в аналогичном периоде прошлого года. Снижение прибыли вызвано, главным образом, «неденежным» убытком от переоценки справедливой стоимости производных финансовых инструментов (опционов), а также эффектом отрицательных курсовых разниц", — сообщили в компании.

Себестоимость реализации выросла в 1,4 раза и составила 62,5 млрд рублей. Коммерческие расходы увеличились на 4%, до уровня в 5,231 млрд рублей. Общехозяйственные и административные расходы составили 2,1 млрд рублей, увеличившись на 27,3%.

Активы компании выросли на 11%, до 249,9 млрд рублей. Долгосрочные обязательства увеличились на 11,8%, до уровня в 135,1 млрд рублей, краткосрочные — в 1,3 раза, до 49,1 млрд рублей.

"Русснефть" входит в топ-6 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 млн тонн.