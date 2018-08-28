Ещё
Чистая прибыль «Русснефти» по МСФО в I полугодии упала в 1,8 раза
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.60
$
67.77
79.11
79.25
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.30
77.19
Индексы и котировки Brent
76.05
+0.12 Золото
1200.85
–0.00 РТС
1078.28
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1695
+0.0351
14.08
1.1344
27.08
22.08
17.08

Чистая прибыль «Русснефти» по МСФО в I полугодии упала в 1,8 раза 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 28 августа — «Вести. Экономика». Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров компании, за первое полугодие 2018 года снизилась в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Выручка при этом выросла в 1,5 раза, составив 88,4 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась в 1,8 раза, до уровня в 25,9 млрд рублей. Операционная прибыль составила 5,6 млрд рублей, снизившись на 8,9%.
"Прибыль за отчетный период составила 1,9 млрд рублей, что на 34% ниже чем в аналогичном периоде прошлого года. Снижение прибыли вызвано, главным образом, «неденежным» убытком от переоценки справедливой стоимости производных финансовых инструментов (опционов), а также эффектом отрицательных курсовых разниц", — сообщили в компании.
Себестоимость реализации выросла в 1,4 раза и составила 62,5 млрд рублей. Коммерческие расходы увеличились на 4%, до уровня в 5,231 млрд рублей. Общехозяйственные и административные расходы составили 2,1 млрд рублей, увеличившись на 27,3%.
Активы компании выросли на 11%, до 249,9 млрд рублей. Долгосрочные обязательства увеличились на 11,8%, до уровня в 135,1 млрд рублей, краткосрочные — в 1,3 раза, до 49,1 млрд рублей.
"Русснефть" входит в топ-6 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 млн тонн.
Вести Экономика: последние новости
Власти изменят порядок выдачи разрешений на строительство и ремонт дач “Роснано” в первом полугодии 2018 года получила прибыль против убытка годом ранее Эксперты: цены на рожь в России начали резко расти
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин планирует изменения в ЖКХ49
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ1
Мировые рынки погружаются в хаос559
Трамп нанес решающий удар по рублю1103
Путин анонсировал важное заявление по пенсионной реформе424
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение