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«Русснефть» в I полугодии нарастила объем инвестиций на 13%
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«Русснефть» в I полугодии нарастила объем инвестиций на 13% 

Прайм 1 час назад
Фото: Вести Экономика
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. "Русснефть" в первом полугодии 2018 года нарастила объем своих инвестиций на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,4 миллиарда рублей, причем большая часть из них была вложена в наращивание эксплуатационного бурения, говорится в сообщении компании.
Во вторник в компании сообщили, что чистая прибыль «Русснефти» по МСФО, приходящаяся на акционеров компании, за первое полугодие 2018 года снизилась в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,8 миллиарда рублей. Выручка при этом выросла в 1,5 раза, составив 88,4 миллиарда рублей.
"Объем инвестиций в первом полугодии 2018 года составил 14,4 миллиарда рублей, что выше аналогичных показателей первого полугодия 2017 года на 13%, или на 1,7 миллиарда рублей", — говорится в материале.
При этом объем капитальных вложений в эксплуатационное бурение вырос на 29%, до 11,2 миллиарда рублей, в геолого-технические мероприятия (ГТМ) — в два раза, до 1,6 миллиарда рублей. На 89%, до 0,2 миллиарда рублей, снизились при этом инвестиции в газовую программу и на 67%, до 0,1 миллиарда рублей — в геологоразведочные работы, отмечается в материале.
"Показатель EBITDA вырос более чем в два раза и составил 24,8 миллиарда рублей… Показатель чистый долг/EBITDA демонстрирует устойчивое снижение, впервые в истории компании данный показатель зафиксирован на уровне 2, что свидетельствует о стабилизации финансовой устойчивости", — также говорится в материале.
Чистый долг компании по состоянию на конец июня составил 83,8 миллиарда рублей. «Основной кредитор — банк ВТБ. Незначительное изменение (увеличение на 5% по сравнению с показателем на 1 полугодие 2017 года) связано преимущественно с динамикой курса доллара США», — также отмечается в материале «Русснефти».
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