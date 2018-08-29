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СМИ: РФ увеличила экспорт лекарств в первом полугодии на 11%
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СМИ: РФ увеличила экспорт лекарств в первом полугодии на 11% 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. За первые шесть месяцев текущего года Россия продала за рубеж порядка 19 тысяч тонн фармацевтической продукции.
Как пишет газета «известия» со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС), рост продаж по отношению к первому полугодию 2017 года составил 11%.
Общая сумма продаж российских лекарств за границу составил свыше 20 млрд рублей.
Газета отмечает, что 11% — показатель физического прироста экспорта.
В январе-июне 2018 года рост экспорта лекарств в рублевом эквиваленте вырос на 8% по отношению к аналогичному периоду 2017 года.
Общая стоимость экспортированных товаров за первое полугодие — около $342 млн (порядка 20,3 млрд рублей).
Крупнейшими странами-импортерами российской фармацевтической продукции стали ближайшие соседи. Это Украина, Казахстан и Белоруссия.
Украина купила российских лекарств приблизительно на $60,6 млн Казахстан — на $52,9 млн Белоруссия — на $45,3 млн
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