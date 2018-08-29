СМИ: РФ увеличила экспорт лекарств в первом полугодии на 11%

МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. За первые шесть месяцев текущего года Россия продала за рубеж порядка 19 тысяч тонн фармацевтической продукции.

Общая сумма продаж российских лекарств за границу составил свыше 20 млрд рублей.

Газета отмечает, что 11% — показатель физического прироста экспорта.

В январе-июне 2018 года рост экспорта лекарств в рублевом эквиваленте вырос на 8% по отношению к аналогичному периоду 2017 года.

Общая стоимость экспортированных товаров за первое полугодие — около $342 млн (порядка 20,3 млрд рублей).

Крупнейшими странами-импортерами российской фармацевтической продукции стали ближайшие соседи. Это Украина, Казахстан и Белоруссия.

Украина купила российских лекарств приблизительно на $60,6 млн Казахстан — на $52,9 млн Белоруссия — на $45,3 млн