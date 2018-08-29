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СМИ: Экспорт российских лекарств за первые шесть месяцев 2018 года возрос на 11%
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СМИ: Экспорт российских лекарств за первые шесть месяцев 2018 года возрос на 11% 

RT на русском 44 минуты назад
Российские поставщики фармпродукции в первом полугодии 2018 года продали за рубеж почти 19 тыс. тонн товара на 20,3 млрд рублей.
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
По данным издания, в физическом выражении это больше на 11%, в рублевом эквиваленте — на 8%, чем за тот же период в 2017 году.
«Больше всего (в денежном выражении) фармпрепаратов поставляется на Украину. Выручка за полугодие составила $60,6 млн (3,6 млрд рублей). Затем следуют Казахстан ($52,9 млн, или 3,1 млрд рублей) и Белоруссия ($45,3 млн, или 2,7 млрд рублей)», — отмечается в тексте.
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