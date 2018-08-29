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Флористы отмечают рост закупочных цен на цветы в преддверии Дня знаний
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Флористы отмечают рост закупочных цен на цветы в преддверии Дня знаний 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Флористы отмечают рост закупочных цен на цветы в преддверии начала учебного года в пределах 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщила РИА Новости пресс-секретарь службы доставки цветов «Флорист.ру» Гузель Низамиева.
"Тенденцию роста цен на цветы в праздники мы наблюдаем всегда. Что касается закупочной стоимости, то если сравнить цены относительно прошлого года на аналогичный период, мы уже видим повышение закупочной цены на цветы от 5% до 30%. Например, на актуальную голубую гвоздику цена выросла на 14%, дельфиниум — на 30%, хризантемы выросли на 11%, розы — на 6%", — отметила Низамиева.
По ее словам, средняя стоимость букета на первое сентября в Москве и по области в этом году составит примерно 1,1-1,5 тысячи рублей. В регионах небольшой букет будет стоить от 900 рублей до 1 тысячи рублей.
"Все зависит от состава букета, если это композиция из обыкновенных цветов, например, ромашек, георгин, хризантем, то такой букет можно найти и за 500-600 рублей", — пояснила представитель компании. Самый большой букет, по ее словам, будет стоить 5,5-6 тысяч рублей.
"Насколько еще подорожают цветы по розничной цене, будет понятно ближе к празднику. К примеру, что касается подмосковных роз, то в прошлом году, цена на них в день первого сентября выросла на 12%. Как правило, крупные магазины стараются держать среднюю цену и повышают ее не более чем на 10-15%. Но, стоит учитывать, розничные магазины, палатки, цветочные ларьки могут увеличить цены до 100% в сам праздник", — заключили в компании.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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