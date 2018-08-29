Экспорт российских лекарств за первые шесть месяцев 2018 года возрос на 11 процентов

Российские предприниматели в первом полугодии 2019 года продали за границу почти 19 тысяч тонн фармпродукции на 20,3 миллиарда рублей.

Как передают в издании, данные показатели превышают на 11% в физическом эквиваленте, и на 8% в рублевом. Такие данные были зафиксированы в этот же период 2017 года.

«Больше всего (в денежном выражении) фармпрепаратов поставляется на Украину. Выручка за полугодие составила $60,6 миллиона (3,6 миллиарда рублей). Затем следуют Казахстан ($52,9 миллиона, или 3,1 миллиарда рублей) и Белоруссия ($45,3 миллиона, или 2,7 миллиарда рублей)», — говорится в докладе.

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