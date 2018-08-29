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Экспорт российских медикаментов за полгода превысил 20 млрд рублей
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Экспорт российских медикаментов за полгода превысил 20 млрд рублей 

BFM.RU 22 минуты назад
Фото: Sostav.ru
Российские поставщики фармпродукции в первом полугодии продали за рубеж почти 19 тыс. тонн товара более чем на 20 млрд рублей. Как свидетельствуют данные ФТС, с которыми ознакомились «Известия», за первые шесть месяцев 2018 года Россия экспортировала фармацевтическую продукцию на $342 млн (по средневзвешенному курсу ЦБ — 20,3 млрд рублей). Это на 5% больше в долларах и на 8% — в рублевом эквиваленте, чем за тот же период годом ранее. В первой половине прошлого года удалось заработать $324,9 млн, или примерно 18,8 млрд рублей. В физическом эквиваленте экспорт фармпродукции вырос на 11% — до 18,7 тыс. тонн.
Под фармпродукцией в базе ФТС имеются в виду лекарственные препараты, донорская кровь, иммунные сыворотки, вакцины, ветеринарная продукция, санитарные наборы. Самую крупную долю выручки приносят первые две категории.
Больше всего (в денежном выражении) фармпрепаратов поставляется на Украину. Выручка за полугодие составила $60,6 млн (3,6 млрд рублей). Затем следуют Казахстан ($52,9 млн, или 3,1 млрд рублей) и Белоруссия ($45,3 млн, или 2,7 млрд рублей).
Российские товары в первую очередь привлекательны соотношением цены и качества, считает эксперт по фармацевтическому рынку компании RNC Pharma Николай Беспалов.
Цены российских поставщиков одни из самых низких, по качеству отечественная фармацевтическая продукция не уступает зарубежной, подчеркнул Николай Беспалов. Он отметил, что большой популярностью за рубежом стали пользоваться российские фармацевтические высокотехнологичные субстанции. Их получают биотехнологическим способом, то есть, выделяя белок из живой клетки. Такие субстанции становятся основой вакцин или используются при изготовлении высокотехнологичных лекарств.
Фармацевтическая отрасль — одна из наиболее успешно развивающихся в российской промышленности. Доля отечественных лекарств на рынке за пять лет выросла в 3,6 раза — с 13,2% в 2012 году до 46,9% в 2017-м. По данным DSM Group, в прошлом году продажи отечественных лекарств выросли на 4,3% в натуральном выражении, а импортных — только на 2,3%.
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