Иностранцы начали переходить на российские лекарства

Россия нарастила экспорт лекарств в первой половине 2018 года на 11 процентов — до 19 тысяч единиц, пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

В денежном выражении поставки выросли чуть меньше — на восемь процентов, до 20,3 миллиарда рублей. Лидерами среди покупателей российских лекарств стали страны бывшего СССР: Украина, Казахстан и Белоруссия.

Киев закупил продукции на 3,6 миллиарда рублей, Астана — на 3,1 миллиарда, Минск — на 2,7 миллиарда.

В статистику ФТС включаются не только готовые лекарства и субстанции, но и донорская кровь, ветеринарная продукция и санитарные наборы.

По словам опрошенных изданием экспертов, российские медикаменты пользуются спросом за границей из-за соотношения цены и качества, в том числе и за счет ослабления рубля.

В середине августа власти Украины запретили ввоз и продажу на территории страны более 40 медикаментов, производимых в России.