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Иностранцы начали переходить на российские лекарства
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Иностранцы начали переходить на российские лекарства 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Россия нарастила экспорт лекарств в первой половине 2018 года на 11 процентов — до 19 тысяч единиц, пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
В денежном выражении поставки выросли чуть меньше — на восемь процентов, до 20,3 миллиарда рублей. Лидерами среди покупателей российских лекарств стали страны бывшего СССР: Украина, Казахстан и Белоруссия.
Киев закупил продукции на 3,6 миллиарда рублей, Астана — на 3,1 миллиарда, Минск — на 2,7 миллиарда.
В статистику ФТС включаются не только готовые лекарства и субстанции, но и донорская кровь, ветеринарная продукция и санитарные наборы.
По словам опрошенных изданием экспертов, российские медикаменты пользуются спросом за границей из-за соотношения цены и качества, в том числе и за счет ослабления рубля.
В середине августа власти Украины запретили ввоз и продажу на территории страны более 40 медикаментов, производимых в России.
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