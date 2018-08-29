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Экспорт лекарств из РФ вырос на 11%
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Экспорт лекарств из РФ вырос на 11% 

Вести Экономика 34 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 29 августа — «Вести. Экономика» За I полугодие 2018 года Россия экспортировала 19 тыс. тонн фармацевтической продукции.
Фото: ulleo/ Pixabay
Экспорт фармацевтической продукции из России в I полугодии 2018 года по объему вырос на 11%, достигнув 19 тыс. тонн. В денежном эквиваленте показатель по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 8%: общая стоимость товаров превысила 20 млрд руб. ($342 млн).
Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные ФТС, больше всего российскую продукцию закупают Украина, Казахстан и Белоруссия. Так Украина приобрела у России продукцию примерно на $60,6 млн, Казахстан — на $52,9 млн, Белоруссия — на $45,3 млн В рублевом эквиваленте импорт оценивается в 3,6 млрд руб., 3,1 млрд руб. и 2,7 млрд руб. соответственно.
Импортеры закупают в России лекарственные препараты, донорскую кровь, вакцины, иммунные сыворотки, ветеринарную продукцию и санитарные наборы.
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