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Новосибирскстат отметил рост инвестиционной активности в первом полугодии
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Новосибирскстат отметил рост инвестиционной активности в первом полугодии 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Инвестиции предприятий Новосибирской области в основной капитал в первом полугодии 2018 года составили 67,3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Новосибирскстата.
По данным ведомства, это на 2,4% больше, чем в первом полугодии прошлого года. 58% этой суммы пришлось на собственные средства организаций, 13,5% — на средства бюджетов всех уровней.
«Наибольшую долю в общем объеме инвестиций в основной капитал составили затраты, направленные на строительство и реконструкцию зданий и сооружений — 60,6%, в том числе жилых зданий и помещений — 31,4%», — отмечается в сообщении.
Объем строительных работ в Новосибирской области, по данным официальной статистики, за январь-июль 2018 года составил 59,62 млрд руб. Это превысило показатель первых семи месяцев прошлого года на 8%. Впрочем, жилищное строительство в регионе сменило тренд. Если по итогам первого полугодия результат января-июня 2017 года по объему сданного жилья был превзойден на 1,4%, то после семи месяцев образовалось отставание на 2,1%.
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