Средний чек на канцтовары и ранцы снизился на 20 процентов

В исследовании цены на товары сравнили с прошлогодним показателем, стоимость измеряли с 20 июля по 20 августа.

Самый большой средний чек за канцтовары и ранцы зафиксирован в Центральном округе — 3182 рубля. А меньше платят жители Сибири — 1279 рублей.

По данным «Яндекс. Кассы» за год цены снизились в среднем по стране на 20 процентов. Сильнее всего цены упали в Северо-Западном и Дальневосточном округах, в каждом из них на 60 процентов. А меньше всего в Приволжском и Центральном регионах — на 20 процентов и 15 процентов соответственно.

Количество поисковых запросов с 20 августа на «Яндекс. Маркете» выросло в 1,7 раза.