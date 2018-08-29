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Средний чек на канцтовары и ранцы снизился на 20 процентов
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Средний чек на канцтовары и ранцы снизился на 20 процентов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В исследовании цены на товары сравнили с прошлогодним показателем, стоимость измеряли с 20 июля по 20 августа.
Самый большой средний чек за канцтовары и ранцы зафиксирован в Центральном округе — 3182 рубля. А меньше платят жители Сибири — 1279 рублей.
По данным «Яндекс. Кассы» за год цены снизились в среднем по стране на 20 процентов. Сильнее всего цены упали в Северо-Западном и Дальневосточном округах, в каждом из них на 60 процентов. А меньше всего в Приволжском и Центральном регионах — на 20 процентов и 15 процентов соответственно.
Количество поисковых запросов с 20 августа на «Яндекс. Маркете» выросло в 1,7 раза.
При этом общие расходы на подготовку детей к школе подросли. Так, средний чек за полный комплект школьника, включая одежду, составил 11 397 рублей, писала ранее "Российская газета". Собрать девочку в школу дороже — 11 713 рублей, на мальчиков уходит в среднем 11 082 рубля. Расходы семьи выросли почти на четыре процента с прошлого года.
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