В известной строительной компании нашли подозрительные сделки

По факту „Новикомбанк“ заключил кредитные договора с НАО „Росдорснабжение“ (контролировал Игорь Борбот ). „ВостокИнвестСтрой“ в свою очередь выступил поручителем. Общая сумма сделок составила 5,5 млрд руб.

По мнению Владислава Нуриева, финансовые операции носят подозрительный характер. Во-первых, на момент их совершения строительная компания отвечала признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества. „Балансовая стоимость активов „ВостокИнвестСтрой“ по состоянию на 31 декабря 2013 г. составляла 3 114 843 000 руб., на 31 декабря 2014 г. — 2 470 579 000 руб. Таким образом, принятые обязательства составили 175% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.12.2013 г. или 221% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.12.2014 г. “, — говорится в заявлении Нуриева (есть в распоряжении KONKURENT.RU).

Во-вторых, обязательства строительной компании по состоянию на 31 декабря 2013 г. уже составляли 3 013 999 000 руб. при балансовой стоимости активов в размере 3 114 843 000 руб. По мнению Нуриева, „Новикомбанк“ не мог не видеть, что наносит своими действиями имущественный вред.

При этом Нуриев отмечает, что „Новикомбанк“ вышел из реестра кредиторов „ВостокИнвестСтрой“, продав долги ООО „РТ-Капитал“ (контролирует госкорпорация „Ростех“ ). В связи со вновь открывшимися обстоятельствами конкурсный управляющий полагает, что требования ООО „РТ-Капитал“ к строительной компании подлежат исключению из реестра.

К слову, ООО „РТ-Капитал“ является конкурсным кредитором ОАО „Радиоприбор“ (тоже когда-то входило в империю Игоря Борбота).