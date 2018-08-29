Ещё
В известной строительной компании нашли подозрительные сделки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.90
$
67.75
79.21
79.20
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.50
77.00
Индексы и котировки Brent
75.69
–0.25 Золото
1202.55
–0.06 РТС
1078.28
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
29.08
1.1679
+0.0334
15.08
1.1345
28.08
23.08
19.08

В известной строительной компании нашли подозрительные сделки 

Konkurent.ru 1 час назад
Фото: Konkurent.ru
Конкурсный управляющий ЗАО «Компания „ВостокИнвестСтрой“ Владислав Нуриев просит арбитражный суд признать семь сделок, заключенных с АО „Новикомбанк“, недействительными, сообщает KONKURENT.RU.
По факту „Новикомбанк“ заключил кредитные договора с НАО „Росдорснабжение“ (контролировал Игорь Борбот). „ВостокИнвестСтрой“ в свою очередь выступил поручителем. Общая сумма сделок составила 5,5 млрд руб.
По мнению Владислава Нуриева, финансовые операции носят подозрительный характер. Во-первых, на момент их совершения строительная компания отвечала признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества. „Балансовая стоимость активов „ВостокИнвестСтрой“ по состоянию на 31 декабря 2013 г. составляла 3 114 843 000 руб., на 31 декабря 2014 г. — 2 470 579 000 руб. Таким образом, принятые обязательства составили 175% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.12.2013 г. или 221% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.12.2014 г. “, — говорится в заявлении Нуриева (есть в распоряжении KONKURENT.RU).
Во-вторых, обязательства строительной компании по состоянию на 31 декабря 2013 г. уже составляли 3 013 999 000 руб. при балансовой стоимости активов в размере 3 114 843 000 руб. По мнению Нуриева, „Новикомбанк“ не мог не видеть, что наносит своими действиями имущественный вред.
При этом Нуриев отмечает, что „Новикомбанк“ вышел из реестра кредиторов „ВостокИнвестСтрой“, продав долги ООО „РТ-Капитал“ (контролирует госкорпорация „Ростех“). В связи со вновь открывшимися обстоятельствами конкурсный управляющий полагает, что требования ООО „РТ-Капитал“ к строительной компании подлежат исключению из реестра.
К слову, ООО „РТ-Капитал“ является конкурсным кредитором ОАО „Радиоприбор“ (тоже когда-то входило в империю Игоря Борбота).
Konkurent.ru: последние новости
России грозит ипотечный кризис Дочери известного мостостроителя приказали расстаться с очень дорогим подарком Приморский рыбопромышленник разозлил ФАС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина расстается с миллиардами170
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ3
Мировые рынки погружаются в хаос561
Трамп нанес решающий удар по рублю1104
Пенсионный фонд перейдет на блокчейн6
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение