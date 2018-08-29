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Рубль продолжит ослабление даже при дешевеющем долларе
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Рубль продолжит ослабление даже при дешевеющем долларе 

Прайм 1 час назад
Во вторник, 28 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 35 коп. (+0,52%), до 67,87 руб., курс евро — на 92 коп. (+0,61%), до 79,35 руб. Торги по рублёвым парам открылись и закрылись ростом. Рубль подешевел против доллара и евро, несмотря на высокие цены на нефть и приостановку покупки валюты Банком России. Участники рынка опасаются, что США примут законопроект, который предусматривает запрет покупок ОФЗ. Стоит также заметить, что рубль ослаб при дешевеющем долларе на глобальном валютном рынке. Курс доллара вырос до 67,87 руб., курс евро — до 79,50 руб.
Цена на нефть сорта Brent держится на максимальном уровне за несколько недель.
Минфин сообщил о возобновлении проведения аукционов OФЗ после недельной паузы. Сегодня ведомство проведет размещение ОФЗ объемом 15 млрд руб.
Незначительная поддержка в первой половине у рубля будет, но учитывая завершение налогового периода, ослабление рубля может усилиться с новой силой. Во вторник компании платили в бюджет налог на прибыль.
По-прежнему жду теста долларом уровня 69 руб. По евро на среду просматривается уровень 80,50 руб.
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