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Стоимость канцтоваров для школьников уменьшалась на 20%
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Стоимость канцтоваров для школьников уменьшалась на 20% 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Средний чек на школьные канцтовары и ранцы в июле 2018 года равен 2016 рублей, он снизился на 20% в сравнении с таким же периодом прошлого года. При этом, средняя стоимость книг и учебников выросла на 30%, она равна 461 рублю. Об этом сообщает ТАСС. Меньше всего средний чек за канцтовары изменился в Приволжском и Центральном регионах — снизился на 20% и 15% соответственно. Сильнее всего он уменьшился в Северо-Западном и Дальневосточном округах. К каждом из регионов на 60%. При этом, средняя стоимость комплекта школьной формы для мальчика снизилась до 4% и стала равна 5500 рублей. Средняя цена школьной формы для девочек равна 5000 рублей, этот показатель стал ниже на 20%.
Стоит отметить, что в лидерах школьных товаров остаются пеналы, обложки для дневников и тетрадей, дневники и мешки для сменной обуви.
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