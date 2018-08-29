Стоимость канцтоваров для школьников уменьшалась на 20%

Средний чек на школьные канцтовары и ранцы в июле 2018 года равен 2016 рублей, он снизился на 20% в сравнении с таким же периодом прошлого года. При этом, средняя стоимость книг и учебников выросла на 30%, она равна 461 рублю. Об этом сообщает ТАСС. Меньше всего средний чек за канцтовары изменился в Приволжском и Центральном регионах — снизился на 20% и 15% соответственно. Сильнее всего он уменьшился в Северо-Западном и Дальневосточном округах. К каждом из регионов на 60%. При этом, средняя стоимость комплекта школьной формы для мальчика снизилась до 4% и стала равна 5500 рублей. Средняя цена школьной формы для девочек равна 5000 рублей, этот показатель стал ниже на 20%.

Стоит отметить, что в лидерах школьных товаров остаются пеналы, обложки для дневников и тетрадей, дневники и мешки для сменной обуви.