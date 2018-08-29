Долг жителей Башкирии перед бюджетом сократился на 980 млн рублей

За первое полугодие долг жителей Башкирии по имущественным налогам сократился на 980 млн рублей (–32%). Как сообщает УФССП по РБ, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение составило 326 млн рублей. В январе-июне прошлого года общая сумма долга равнялась 2 442 млрд рублей.

В регионе на данный момент республике проживают 3 налогоплательщика, имеющие задолженность по налогу на имущество и земельному налогу свыше 3 млн рублей. У более 3 тысяч граждан задержка выплаты составляет более 50 тысяч рублей. Общая сумма их долга оценивается в 540 млн рублей. Однако по сравнению с началом года наблюдается динамика снижения размеров задолженности на 23% (165 млн рублей).

По состоянию на 1 июля текущего года долг по имущественным налогам зафиксирован у более 900 тысяч жителей республики. Задолженность по имущественным налогам физлиц свыше 10 тысяч рублей имеют более 35 тысяч граждан в общей сумме 1 218 млн рублей. Общая сумма долга составляет 2 116 млрд рублей, из которой на транспортный налог приходится 1 370 млрд рублей, земельный налог — 401 млн рублей и налог на имущество физических лиц — 345 млн рублей.

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