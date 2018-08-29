Ещё
Власти Адыгеи планируют привлечь 24 млрд рублей инвестиций по итогам 2018 года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.90
$
68.14
79.36
79.50
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
76.07
+0.11 Золото
1204.06
+0.14 РТС
1082.89
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
29.08
1.1670
+0.0325
15.08
1.1345
28.08
23.08
19.08

Власти Адыгеи планируют привлечь 24 млрд рублей инвестиций по итогам 2018 года 

ТАСС 4 минуты назад
Фото: АиФ Адыгея
МАЙКОП, 29 августа. /ТАСС/. Власти Адыгеи планируют по итогам 2018 года привлечь в экономику региона 24 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе главы республики.
"Оценочно ожидается сохранение объема инвестиций на уровне 2017 года, в сопоставимых ценах это составит 24 млрд рублей", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в регионе уже заключили контракты с 19 организациями.
По данным республиканского минэкономразвития, в первом квартале 2018 года инвестиции в основной капитал составили почти 2 млрд рублей. Показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 125 млн рублей.
"Рост инвестиций означает для республики дополнительные налоговые доходы в бюджет, новые рабочие места, развитие экономики, а это основа для реализации социальных программ, повышения качества жизни наших граждан", — рассказал ТАСС глава республики Мурат Кумпилов.
По его мнению, отраслевые министры и главы муниципалитетов должны проанализировать показатели социально-экономического развития, изучить причины отрицательной динамики на предприятиях и продолжить работу по совершенствованию инвестиционного законодательства, созданию в республике экспортного центра, участию Адыгеи в нацпроектах и программах.
Выполнение этих задач, поставленных в новом майском указе президента, будет способствовать обеспечению роста экономики республики, который в 2018 году ожидается на уровне 102,4%, рассчитывает глава региона.
ТАСС: последние новости
ВТБ Страхование жизни: большинство полисов оформлено на детей до 10 лет Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях ВТБ расширил число поставщиков для онлайн-оплаты услуг до 12 000 компаний
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин назвал цель пенсионных изменений
Украина расстается с миллиардами223
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ6
Мировые рынки погружаются в хаос561
Трамп нанес решающий удар по рублю1104
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
01:40
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение