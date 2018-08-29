Власти Адыгеи планируют привлечь 24 млрд рублей инвестиций по итогам 2018 года

МАЙКОП, 29 августа. /ТАСС/. Власти Адыгеи планируют по итогам 2018 года привлечь в экономику региона 24 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе главы республики.

"Оценочно ожидается сохранение объема инвестиций на уровне 2017 года, в сопоставимых ценах это составит 24 млрд рублей", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в регионе уже заключили контракты с 19 организациями.

По данным республиканского минэкономразвития, в первом квартале 2018 года инвестиции в основной капитал составили почти 2 млрд рублей. Показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 125 млн рублей.

"Рост инвестиций означает для республики дополнительные налоговые доходы в бюджет, новые рабочие места, развитие экономики, а это основа для реализации социальных программ, повышения качества жизни наших граждан", — рассказал ТАСС глава республики Мурат Кумпилов.

По его мнению, отраслевые министры и главы муниципалитетов должны проанализировать показатели социально-экономического развития, изучить причины отрицательной динамики на предприятиях и продолжить работу по совершенствованию инвестиционного законодательства, созданию в республике экспортного центра, участию Адыгеи в нацпроектах и программах.

Выполнение этих задач, поставленных в новом майском указе президента, будет способствовать обеспечению роста экономики республики, который в 2018 году ожидается на уровне 102,4%, рассчитывает глава региона.