«Ъ»: гордума Перми одобрила выделение свыше 1 млрд рублей на развитие транспорта

МОСКВА, 29 августа. / ТАСС /. Городская дума Перми одобрила выделение средств на развитие пассажирского транспорта: по 350 млн рублей ежегодно в 2018-2020 годах (1,05 млрд рублей в целом), пишет "Коммерсант"

В том числе на обновление трамвайного подвижного состава и покупку автобусов планируется направить 350 млн рублей в этом году, по 233 млн рублей — в 2019 и 2020 годах, еще по 116,5 млн рублей в 2019 и 2020 годах на капитальный ремонт трамвайных путей. Из бюджета Пермского края планируется выделение средств в таком же размере.

Как отмечает «Ъ», в этом году средства на эти цели будут направлены за счет сокращения расходов по другим городским инвестиционным проектам.