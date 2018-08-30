В Перми выделят один миллиард рублей на развитие транспорта

В ближайшие три года в Перми появятся новые трамваи и автобусы. На эти средства Пермская городская дума выделила свыше одного миллиарда рублей.

Как пояснили РГ в пресс-службе администрации города Перми, глобальные затраты предусматриваются концепцией развития городского транспорта на ближайшие годы. В частности, эти средства необходимы на обновление парка транспортных средств для пассажирских перевозок, а также на некоторые инфраструктурные проекты, например, замену трамвайных путей.

Уже в следующем году на улицы Перми выйдут 75 новых автобусов, а также будут приобретены новые трамваи, оснащенные по последнему слову техники и удобные для инвалидов. Первый в России низкопольный трамвай в тестовом режиме появится в Перми уже осенью этого года.

В первую очередь будет определено, как он впишется в городскую инфраструктуру. Кроме того, в этом году планируется закупить пять новых автобусов оснащенных стационарным валидаторами для оплаты проезда.