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В Перми выделят один миллиард рублей на развитие транспорта
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В Перми выделят один миллиард рублей на развитие транспорта 

Российская Газета + ещё 1 12 минут назад
Фото: Российская Газета
В ближайшие три года в Перми появятся новые трамваи и автобусы. На эти средства Пермская городская дума выделила свыше одного миллиарда рублей.
Как пояснили РГ в пресс-службе администрации города Перми, глобальные затраты предусматриваются концепцией развития городского транспорта на ближайшие годы. В частности, эти средства необходимы на обновление парка транспортных средств для пассажирских перевозок, а также на некоторые инфраструктурные проекты, например, замену трамвайных путей.
Уже в следующем году на улицы Перми выйдут 75 новых автобусов, а также будут приобретены новые трамваи, оснащенные по последнему слову техники и удобные для инвалидов. Первый в России низкопольный трамвай в тестовом режиме появится в Перми уже осенью этого года.
В первую очередь будет определено, как он впишется в городскую инфраструктуру. Кроме того, в этом году планируется закупить пять новых автобусов оснащенных стационарным валидаторами для оплаты проезда.
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