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Для поддержки томской промышленности создан новый фонд
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Для поддержки томской промышленности создан новый фонд 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
В Томской области создан региональный фонд развития промышленности. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Жвачкин. Фонд развития бизнеса Томской области заключил соглашение с Российским фондом технологического развития (Фонд развития промышленности).
По данным официального интернет-портала Томской области, до конца 2018 года регион направит в распоряжение нового фонда 28,6 млн руб. Еще 66,7 млн руб. — федеральный Фонд развития промышленности.
«Промышленные предприятия Томской области смогут привлечь на реализацию проектов совместные федерально-региональные займы от 20 до 100 миллионов рублей под 1-5% годовых на пять лет. При этом доля финансирования от федерального фонда составит 70%, от регионального — 30%», — отмечается в сообщении интернет-портала.
По данным «Интерфакс-Сибирь», заявки на получение средств фонда уже подготовили ООО «Томский завод резиновой обуви» и НПО «Вирион».
Согласно сообщению Томскстата, индекс производства в Томской области по итогам семи месяцев 2018 года составил 99,6%. При этом в обрабатывающем производстве он достиг 105,3%.
Фото: сайт Фонда развития промышленности
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