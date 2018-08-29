Для поддержки томской промышленности создан новый фонд

В Томской области создан региональный фонд развития промышленности . Об этом сообщил губернатор региона Сергей Жвачкин. Фонд развития бизнеса Томской области заключил соглашение с Российским фондом технологического развития (Фонд развития промышленности).

По данным официального интернет-портала Томской области, до конца 2018 года регион направит в распоряжение нового фонда 28,6 млн руб. Еще 66,7 млн руб. — федеральный Фонд развития промышленности.

«Промышленные предприятия Томской области смогут привлечь на реализацию проектов совместные федерально-региональные займы от 20 до 100 миллионов рублей под 1-5% годовых на пять лет. При этом доля финансирования от федерального фонда составит 70%, от регионального — 30%», — отмечается в сообщении интернет-портала.

По данным «Интерфакс-Сибирь», заявки на получение средств фонда уже подготовили ООО «Томский завод резиновой обуви» и НПО «Вирион».

Согласно сообщению Томскстата, индекс производства в Томской области по итогам семи месяцев 2018 года составил 99,6%. При этом в обрабатывающем производстве он достиг 105,3%.

Фото: сайт Фонда развития промышленности