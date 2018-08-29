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Во Владимирской области могут вырасти цены на молоко
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Во Владимирской области могут вырасти цены на молоко 

АиФ Владимир 18 минут назад
Фото: АиФ Владимир
Об этом рассказал заместитель губернатора по сельскому хозяйству Александр Трутнев.
Стоимость поднимется примерно на 4 рубля за один литр.
Ранее закупочная цена на молоко упала с 28 рублей до 23. С окончанием летнего сезона она снова поднимается — по 50 копеек. Как заявил Трутнев, переработчики готовы к цене в 25 рублей. Селяне видели цены даже в 28-30 рублей.
«Для них не совсем ясно, почему цена упала, а топливо и электричество выросло. Надо стремиться к уровню 26-27 рублей на молоко. Посмотрим, что будет по факту», — рассказал чиновник.
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