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Выручка «Транснефти» от прокачки нефти в Китай в I полугодии выросла на 33,5% — до 88,1 млрд руб.
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Выручка «Транснефти» от прокачки нефти в Китай в I полугодии выросла на 33,5% — до 88,1 млрд руб. 

Rambler News Service 13 минут назад
Выручка «Транснефти» от транспортировки нефти в Китай увеличилась в январе-июне 2018 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 33,5% и составила 88,114 млрд рублей, говорится в материалах компании.
«Себестоимость реализации нефти на экспорт за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, составила 88,114 млрд рублей и включает себестоимость реализации нефти, приобретаемой у ПАО «НК „Роснефть“ в рамках договора, заключенного в апреле 2009 года, в сумме 68,238 млрд рублей и вывозные таможенные пошлины на сырую нефть в сумме 19,876 млрд рублей», — говорится в отчетности.
Китай приобретает указанные объемы нефти в соответствии с контрактом, заключенным в апреле 2009 года.
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