Выручка «Транснефти» от прокачки нефти в Китай в I полугодии выросла на 33,5% — до 88,1 млрд руб.

Выручка «Транснефти» от транспортировки нефти в Китай увеличилась в январе-июне 2018 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 33,5% и составила 88,114 млрд рублей, говорится в материалах компании. «Себестоимость реализации нефти на экспорт за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, составила 88,114 млрд рублей и включает себестоимость реализации нефти, приобретаемой у ПАО «НК „Роснефть“ в рамках договора, заключенного в апреле 2009 года, в сумме 68,238 млрд рублей и вывозные таможенные пошлины на сырую нефть в сумме 19,876 млрд рублей», — говорится в отчетности. Китай приобретает указанные объемы нефти в соответствии с контрактом, заключенным в апреле 2009 года.