Чистый убыток «Силовых машин» за первое полугодие вырос почти в 6 раз

Чистый убыток компании «Силовые машины» по международным стандартам финансовой отчетности в первом полугодии 2018 года вырос в 5,7 раз и составил 10,17 млрд рублей против 1,78 млрд рублей убытка годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка компании за тот же период сократилась на 23,2% до 23,33 млрд рублей, валовый убыток — 9,96 млрд рублей, а операционный убыток — 9,96 млрд рублей.

Компания «Силовые машины» выпускает газовые и паровые турбины, электродвигатели и другое оборудование для тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных электростанций.