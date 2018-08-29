Ещё
Чистый убыток «Силовых машин» за первое полугодие вырос почти в 6 раз
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.94
$
68.28
79.60
79.74
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
77.21
+0.46 Золото
1205.58
+0.12 РТС
1085.01
+0.28
Динамика валют
EUR / USD
29.08
1.1703
+0.0357
15.08
1.1345
28.08
23.08
19.08

Чистый убыток «Силовых машин» за первое полугодие вырос почти в 6 раз 

Rambler News Service + ещё 1 1 час назад
Чистый убыток компании «Силовые машины» по международным стандартам финансовой отчетности в первом полугодии 2018 года вырос в 5,7 раз и составил 10,17 млрд рублей против 1,78 млрд рублей убытка годом ранее, следует из отчета компании.
Выручка компании за тот же период сократилась на 23,2% до 23,33 млрд рублей, валовый убыток — 9,96 млрд рублей, а операционный убыток — 9,96 млрд рублей.
Компания «Силовые машины» выпускает газовые и паровые турбины, электродвигатели и другое оборудование для тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных электростанций.
Rambler News Service: последние новости
Спрос на аренду дач в Подмосковье вырос почти на 100% Правительство перераспределило выделенные ГТЛК 4 млрд руб. на закупку вертолетов Росреестр начал регистрировать электронные закладные
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» остался без «Голубого потока»62
Кремль восхитился «смелым поступком» Путина352
Кудрин усомнился в некоторых тезисах Путина50
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию280
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
02:23
Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ
Личный счет
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет Политика
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение