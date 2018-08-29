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Выручка «Ленты» увеличилась в I полугодии на 18,2% — до 193,2 млрд руб.
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Выручка «Ленты» увеличилась в I полугодии на 18,2% — до 193,2 млрд руб. 

Rambler News Service 7 минут назад
Выручка торговой сети «Лента» в I полугодии 2018 года выросла на 18,2% в годовом выражении и составила 193,2 млрд руб., сообщает компания.
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