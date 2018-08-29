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Прогноз результатов АФК «Система» за II кв: чистый убыток составит 1,4 млрд рублей
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Прогноз результатов АФК «Система» за II кв: чистый убыток составит 1,4 млрд рублей 

Прайм 1 час назад
В четверг, 30 августа, АФК «Система» (SSA LI — рекомендация пересматривается) должна опубликовать финансовые результаты за 2 кв. 2018 г. по МСФО. Мы прогнозируем достаточно хорошие результаты на операционном уровне, учитывая сильную динамику МТС (MBT US — ПОКУПАТЬ), а также ряда других сегментов, включая лесопромышленный и сельскохозяйственный.
В частности, мы ожидаем, что консолидированная выручка Системы увеличится на 7% (здесь и далее — год к году) до 180 млрд руб. (2,9 млрд долл.), а OIBDA — на 33% до 64,7 млрд руб. (1,0 млрд долл.), при рентабельности по OIBDA 36,0%, с учетом применения новых стандартов МСФО. Мы также ожидаем, что компания покажет чистый убыток в размере 1,4 млрд руб. (23 млн долл.) — из-за возросших процентных расходов, обусловленных, в свою очередь, увеличением долга вследствие выплат в рамках урегулирования спора с Роснефтью (ROSN LI — ДЕРЖАТЬ).
Сельскохозяйственный бизнес должен выиграть от благоприятной конъюнктуры. В сельскохозяйственном подразделении мы ожидаем выручку на уровне 2,9 млрд руб. (46 млн долл.) и OIBDA в размере 1,2 млрд руб. (19 млн долл.). Мы прогнозируем выручку Медси на уровне 3,7 млрд руб. (59 млн долл.), а OIBDA — 498 млн руб. (8 млн долл.) Мы также ожидаем хороших результатов в гостиничном бизнесе, с учетом прошедшего чемпионата мира по футболу, предполагая выручку и OIBDA на уровне 1,5 млрд руб. (25 млн долл.) и 455 млн руб. (7 млн долл.) соответственно. Технологический дивизион, РТИ Системы, по нашей оценке, получит выручку в размере 6,9 млрд руб. (111 млн долл.) и OIBDA — 395 млн руб. (6 млн долл.).
Внешний новостной фон продолжит определять движение котировок. Результаты за 2 кв. 2018 г., скорее всего, отразят достаточно устойчивое развитие большинства бизнес-подразделений компании. Тем не менее в центре внимания рынка останутся в большей степени общекорпоративные, а не фундаментальные факторы. В частности, важным фактором для рынка по-прежнему будет являться ситуация с запросом членов конгресса США по поводу возможности введения санкций в отношении ключевого акционера Системы Владимира Евтушенкова. Наша рекомендация по акциям Системы в данный момент пересматривается.
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