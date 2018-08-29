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Госпрограммы обошлись Свердловской области в 120 млрд рублей
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Госпрограммы обошлись Свердловской области в 120 млрд рублей 

АиФ Урал 40 минут назад
Фото: АиФ Урал
Глава Министерства экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик озвучил сумму, которая была потрачена в первом полугодии на государственные программы в уральском регионе — это 120,9 млрд рублей, что на 9,3 млрд выше, чем вы прошлом году за тот же период, сообщает в среду, 29 августа, «АиФ-Урал».
В общей сложности средства были направлены на реализацию пяти госпрограмм, где наибольшая сумма в 32,6 млрд рублей была направлена на здравоохранение. Чуть меньше (28,6 млрд рублей) пошли на образование и 22,9 млрд рублей были направлены на соцподдержку и соцобслуживание. В два раза меньшая сумма в 11,6 млрд рублей была направлена на программу «Управление государственными финансами свердловской области до 2020 года», и еще 6,4 млрд рублей потратили на развитие транспортного комплекса в регионе. «Реализация госпрограмм имеет конкретные результаты для жителей Среднего Урала», — заявил министр экономики Среднего Урала Александр Ковальчик.
Уместно добавить, что по планам свердловского правительства потратить на государственные программы (всего 32 мероприятия) 294,9 млрд рублей. По данным министерства в первом полугодии, благодаря господдержке в регионе было устроено 1148 детей на семейные формы воспитания, реализовано 2374 выставочных проекта в музеях Свердловской области, проведено 6,4 спортивно-массовых мероприятия, а также создано 374 новых рабочих мест в агропромышленном комплексе.
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