Госпрограммы обошлись Свердловской области в 120 млрд рублей

Глава Министерства экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик озвучил сумму, которая была потрачена в первом полугодии на государственные программы в уральском регионе — это 120,9 млрд рублей, что на 9,3 млрд выше, чем вы прошлом году за тот же период, сообщает в среду, 29 августа, «АиФ-Урал»

В общей сложности средства были направлены на реализацию пяти госпрограмм, где наибольшая сумма в 32,6 млрд рублей была направлена на здравоохранение. Чуть меньше (28,6 млрд рублей) пошли на образование и 22,9 млрд рублей были направлены на соцподдержку и соцобслуживание. В два раза меньшая сумма в 11,6 млрд рублей была направлена на программу «Управление государственными финансами свердловской области до 2020 года», и еще 6,4 млрд рублей потратили на развитие транспортного комплекса в регионе. «Реализация госпрограмм имеет конкретные результаты для жителей Среднего Урала», — заявил министр экономики Среднего Урала Александр Ковальчик.