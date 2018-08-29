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Объем финансирования госпрограмм Свердловской области вырос на 9,3 млрд рублей
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Объем финансирования госпрограмм Свердловской области вырос на 9,3 млрд рублей 

Информационный портал Свердловской области 1 час назад
Министерством экономики и территориального развития Свердловской области подведены итоги реализации госпрограмм региона за первое полугодие 2018 года. Общий объем финансирования мероприятий государственных программ Свердловской области по итогам I полугодия составил 120,9 миллиарда рублей, что на 9,3 миллиарда превышает уровень аналогичного периода прошлого года.
Наибольший объем финансирования за счет всех источников осуществлен по пяти государственным программам: «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» (32,6 млрд рублей); «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» (28,6 млрд рублей); «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» (22,9 млрд рублей); «Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года» (11,6 млрд рублей); «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» (6,4 млрд рублей).
«Реализация госпрограмм имеет конкретные результаты для жителей Среднего Урала, способствует безусловному исполнению всех социальных обязательств», — отметил министр экономики и территориального развития Александр Ковальчик.
Например, в рамках исполнения госпрограмм, за первое полугодие в регионе на семейные формы воспитания устроены 1148 детей, государственными и муниципальными музеями реализовано 2374 выставочных проекта, проведено 4,6 тысячи спортивно — массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, предоставлено 4,3 тысячи консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, создано 374 новых рабочих мест в сфере АПК, достигнуты ключевые показатели в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ и в других отраслях экономики Среднего Урала.
Отметим, плановый объем расходов на финансирование мероприятий 32 государственных программ Свердловской области в 2018 году составил 294,9 миллиарда рублей, что на 17,1 миллиарда рублей выше уровня прошлого года.
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