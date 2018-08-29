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Стоимость авиабилетов из Ростова в ближайшие города сильно снизили
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Стоимость авиабилетов из Ростова в ближайшие города сильно снизили 

Деловое сообщество 1 час назад
Авиакомпания UTair с середины сентября открывает рейсы из Ростова-на-Дону в Сочи, Краснодар, Астрахань, Воронеж и Ставрополь. При этом первоначально цены были достаточно высокие — стоимость безбагажных билетов доходила до 4 тыс. руб. Однако теперь все иначе. Как сообщает ресурс «Ростов-Транспорт», перевозчик резко уменьшил стоимость билетов, что может свидетельствовать о том, что их не покупают.
В настоящее время минимальные цены на билеты (без багажа) следующие: Краснодар — 635 руб., Ставрополь — 1135 руб., Воронеж — 1585 руб., Астрахань — 2585 руб. и Сочи — 2690 руб. Билеты с включённым багажом (23) кг стоят на 500 руб дороже (в случае Сочи — на 1000 руб). Также теперь на сайте UTair можно приобрести сквозные билеты с промежуточной посадкой в Ростове-на-Дону. Напомним, перевозки будут выполняться на самолетах ATR-72.
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