В Ростове снизились цены на авиабилеты в другие города юга России

В Краснодар можно долететь за 635 рублей

Стоимость билетов на недавно открытые из аэропорта Платов авиарейсы снизилась. Сейчас минимальные цены такие: Краснодар — 635 руб., Ставрополь — 1135 руб., Воронеж — 1585 руб., Астрахань — 2585 руб. и Сочи — 2690 руб. Стоит отметить, что эти тарифы предусматривают только ручную кладь, за багаж свыше 23 кг придется доплатить 500, а если вы летите в Сочи — 1000 рублей.

— При этом начало полётной программы по всем направлениям, кроме Сочи, смещено на середину сентября. Этот факт, вкупе с резким снижением цен, может означать, что билеты практически не продаются, — считают эксперты «Ростов-Транспорта».