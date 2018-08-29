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В Ростове снизились цены на авиабилеты в другие города юга России
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В Ростове снизились цены на авиабилеты в другие города юга России 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Краснодар можно долететь за 635 рублей
Стоимость билетов на недавно открытые из аэропорта Платов авиарейсы снизилась. Сейчас минимальные цены такие: Краснодар — 635 руб., Ставрополь — 1135 руб., Воронеж — 1585 руб., Астрахань — 2585 руб. и Сочи — 2690 руб. Стоит отметить, что эти тарифы предусматривают только ручную кладь, за багаж свыше 23 кг придется доплатить 500, а если вы летите в Сочи — 1000 рублей.
— При этом начало полётной программы по всем направлениям, кроме Сочи, смещено на середину сентября. Этот факт, вкупе с резким снижением цен, может означать, что билеты практически не продаются, — считают эксперты «Ростов-Транспорта».
Рейсы открыла авиакомпания Utair. Планировалось, что минимальная стоимость билета в Сочи составит 3190 рублей, в Ставрополь — 2735 рублей, в Воронеж — 3410, в Астрахань — 4185 рублей. Недавно UTair пришлось закрыть рейс Сочи — Ростов — Махачкала из-за (в том числе) невостребованности и высоких цен на билеты.
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