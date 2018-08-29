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Россияне скупают недвижимость на Кипре и Мальте
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Спрос россиян на недвижимость для гражданства Кипра и Мальты вырос на 40% 

РИА Недвижимость 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Спрос россиян на приобретение недвижимости Кипра и Мальты для получения гражданства этих стран вырос в январе-августе на 40%, говорится в пресс-релизе Knight Frank.
"По предварительным итогам 8 месяцев 2018 года число заявок россиян на покупку жилой и коммерческой недвижимости для получения гражданства Мальты и Кипра увеличилось на 40%", — говорится в нем.
По неофициальным данным, на данный момент на паспортную программу Мальты, запущенную с 2014 года и рассчитанной на десять лет, уже подано более 1,6 тысячи заявлений из 1,8 тысячи возможных, добавляется в сообщении.
На Кипре за 7 месяцев 2018 года было продано 5,4 тысячи объектов недвижимости, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 25,5%. Половина покупателей недвижимости были иностранцами, отмечается в нем.
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Комментарии3  Ещё 3 источника 
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