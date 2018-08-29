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«Лента» снизила прогноз по открытию магазинов из-за задержек в строительстве
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«Лента» снизила прогноз по открытию магазинов из-за задержек в строительстве 

Rambler News Service 59 минут назад
Ритейлер «Лента» из-за задержек в строительстве снизил прогноз по открытиям супермаркетов в 2018 году на 20% — до 40 магазинов, также компания снизила прогноз по открытию гипермаркетов с 20 до 18 новых точек, сообщили в пресс-службе ритейлера.
«В результате задержек в строительстве, «Лента» снижает прогноз по числу открытий новых магазинов в 2018 году до 18 гипермаркетов и около 40 супермаркетов», — говорится в сообщении.
Ранее торговая сеть сообщила, что планирует открыть в 2018 году около 20 новых гипермаркетов и около 50 новых супермаркетов.
Ритейлер также снизил прогноз по капитальным затратам на текущий год до 25-30 млрд рублей с 30-35 млрд рублей.
«Лента» — крупный российский продуктовый ритейлер, основанный в 1993 году в Санкт-Петербурге. По состоянию на 30 июня 2018 года общее число магазинов компании составило 346 точек — 233 гипермаркета и 113 супермаркетов.
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