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Курс доллара поднялся до 68 рублей
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Курс доллара поднялся до 68 рублей 

Российская Газета 54 минуты назад
Доллар в начале дня на торгах Московской биржи вырос дороже 68 рублей. На 10.08 мск он рос на 25 копеек — до 68,12 рубля, евро прибавил 23 копейки — до 79,58 рубля.
"Большее опасения внушает рубль, который падает даже при дешевеющем на международной арене долларе и дорогой нефти", — говорит Аналитик АЛОР РБОКЕР Алексей Антонов. Причин для этого несколько. Рубль все еще отыгрывает реакцию на введение санкций. Но еще больше ее усиливает уверенность инвесторов в дальнейшей девальвации рубля. Причем, неважно, оправдаются эти негативные прогнозы или нет, они влияют на сегодняшнюю стоимость рубля.
Слабый курс рубля позволит наполнить бюджет, отмечает аналитик положительные моменты в росте иностранных валют, но то может увести реальную инфляцию далеко за обозначенные 4 процента.
На сдерживание курса доллара и евро работает аукцион Минфина по размещению ОФЗ. Но все зависит от его результатов.
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