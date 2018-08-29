Курс доллара поднялся до 68 рублей

Доллар в начале дня на торгах Московской биржи вырос дороже 68 рублей. На 10.08 мск он рос на 25 копеек — до 68,12 рубля, евро прибавил 23 копейки — до 79,58 рубля.

"Большее опасения внушает рубль, который падает даже при дешевеющем на международной арене долларе и дорогой нефти", — говорит Аналитик АЛОР РБОКЕР Алексей Антонов . Причин для этого несколько. Рубль все еще отыгрывает реакцию на введение санкций. Но еще больше ее усиливает уверенность инвесторов в дальнейшей девальвации рубля. Причем, неважно, оправдаются эти негативные прогнозы или нет, они влияют на сегодняшнюю стоимость рубля.

Слабый курс рубля позволит наполнить бюджет, отмечает аналитик положительные моменты в росте иностранных валют, но то может увести реальную инфляцию далеко за обозначенные 4 процента.