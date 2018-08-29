Рубль падает, а спрос на аренду дач в Подмосковье растет

Нестабильная экономическая ситуация в стране и хорошая погода привели к росту популярности загородной недвижимости, сообщают аналитики риэлторской компании «Инком-Недвижимость»

За текущий год спрос на аренду загородных дач в Московской области вырос а 97%.

Риэлторы объясняют ситуацию на рынке благоприятными погодными условиями — к примеру, в прошлом году было дождливо и прохладно. А еще рубль падает, что заставляет россиян отказываться от Турции и Египта в пользу Подмосковья.

По статистике, более трети арендаторов предпочитают коттеджи, четверть — таунхаусы, а 40% не против отдохнуть в обычных дачных домах. 10% арендаторов согласны на посуточную аренду недвижимости, остальные предпочли платить понедельно или помесячно.

Стоимость аренды в связи со спросом ожидаемо выросла — в 1,5 раза. Средняя цена аренды коттеджей составила 150 тысяч рублей в месяц, а дач — 55 тысяч рублей.