Ещё
Рубль падает, а спрос на аренду дач в Подмосковье растет
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.90
$
68.30
79.32
79.60
Прогноз
03.09 – 10.09
$
69.76
77.01
Индексы и котировки Brent
76.21
+0.07 Золото
1202.29
–0.04 РТС
1080.05
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
29.08
1.1657
+0.0311
15.08
1.1345
28.08
23.08
19.08

Рубль падает, а спрос на аренду дач в Подмосковье растет 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Нестабильная экономическая ситуация в стране и хорошая погода привели к росту популярности загородной недвижимости, сообщают аналитики риэлторской компании «Инком-Недвижимость».
За текущий год спрос на аренду загородных дач в Московской области вырос а 97%.
Риэлторы объясняют ситуацию на рынке благоприятными погодными условиями — к примеру, в прошлом году было дождливо и прохладно. А еще рубль падает, что заставляет россиян отказываться от Турции и Египта в пользу Подмосковья.
По статистике, более трети арендаторов предпочитают коттеджи, четверть — таунхаусы, а 40% не против отдохнуть в обычных дачных домах. 10% арендаторов согласны на посуточную аренду недвижимости, остальные предпочли платить понедельно или помесячно.
Стоимость аренды в связи со спросом ожидаемо выросла — в 1,5 раза. Средняя цена аренды коттеджей составила 150 тысяч рублей в месяц, а дач — 55 тысяч рублей.
Вести Подмосковья: последние новости
Рубль падает, а спрос на аренду дач в Подмосковье растет В Озерах построят молочно-товарную ферму за 900 миллионов рублей В Дубне построят комплекс по производству автосигнализаций
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ19
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Мировые рынки погружаются в хаос562
Трамп нанес решающий удар по рублю1106
Украина расстается с миллиардами228
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет Политика
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение