Денежный рынок: еще один день налоговых выплат

После уплаты налогов в понедельник остатки средств на корсчетах банков сократились на 427 млрд руб., до 1,53 трлн руб. Вчера компании уплачивали налог на прибыль, что еще сильнее подстегнуло спрос на рублевую ликвидность. Так, в рамках операций с Федеральным казначейством банки заняли 168 млрд руб. на аукционе однодневного репо и еще 35 млрд руб. привлекли на месячные депозиты. Помимо этого, 144 млрд руб. банки заняли в рамках инструмента 312-П. Повышение спроса на операции постоянного действия также могло быть вызвано необходимостью выполнения банками норматива краткосрочной ликвидности. Спрос на аукционах по размещению КОБР был низким — регулятор продал бумаг в общей сложности всего на 41 млрд руб. при объеме предложения в 623 млрд руб. На аукционе недельных депозитов с ЦБ банки сократили объем размещения до 2,07 трлн руб. (-449 млрд руб.), так что после проведения расчетов сегодня в систему поступит 408 млрд руб. дополнительной ликвидности.

Однодневные ставки вчера оказались под повышательным давлением. Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа выросла до 6,77% (+29 бп), однако закрытие произошло на отметке 5,90%. Ставка однодневного репо на межбанке под залог ОФЗ повысилась на 25 бп, и медианное значение поднялось до 7,0%. На фоне налоговых выплат в понедельник RUONIA повысилась до 7,22% (+25 бп), в связи с чем однодневный базис сузился до —74 бп. Остальные ставки вчера двигались в узком диапазоне. Ставки NDF и кросс-валютных свопов выросли в среднем на 3 бп, хотя ближний конец кривой сместился вверх на 10 бп, а месячная NDF достигла уровня 6,0%. Ставки процентных свопов завершили день практически без изменений.