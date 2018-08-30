Три объекта культурного наследия в центре Москвы сданы в аренду по льготной программе «1 руб. за 1 кв. м»

Об этом сообщается на сайте департамента городского имущества столицы.

«Подведены итоги торгов на право аренды трех объектов культурного наследия, расположенных в Центральном административном округе столицы в районах Таганский и Басманный. Победители смогут арендовать здания по льготной ставке «1 руб. за 1 кв. м» в год», — говорится в сообщении.

Глава департамента, министр столичного правительства Максим Гаман напомнил, что за счет льготной программы арендаторы смогут в течение 49 лет вести свой бизнес в центре Москвы по ставке аренды 1 руб. за 1 кв. м в год. «Для этого им нужно приспособить арендуемые здания под современное использование и провести необходимую реставрацию», — добавил он.

Так, через торги были реализованы северный флигель городской усадьбы Лепехиных, жилой дом начала XIX века и Городская усадьба в Гороховском пер.

Северный флигель городской усадьбы Лепехиных (171,4 кв. м) стал самым популярным лотом, за него боролись сразу четыре компании. Максимальная цена составила 6 млн 86 тыс. 67,32 руб.

Деревянный особняк с мезонином и лепными потолками «Жилой дом начала XIX века» (771 кв. м), расположенный в Казарменном пер., стал самым дорогим лотом и был реализован за 17 млн 37 тыс. 777,53 руб. Такую цену предложила компания ООО «СТРАЙК», победившая в торгах.

Городская усадьба в Гороховском пер. (242,4 кв. м) «ушла с молотка» за 8 млн 598 тыс. 570,17 руб.