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Три объекта культурного наследия в центре Москвы сданы в аренду по льготной программе «1 руб. за 1 кв. м»
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Три объекта культурного наследия в центре Москвы сданы в аренду по льготной программе «1 руб. за 1 кв. м» 

Агентство «Москва» + ещё 10 53 минуты назад
Фото: Вести Таганки
Об этом сообщается на сайте департамента городского имущества столицы.
«Подведены итоги торгов на право аренды трех объектов культурного наследия, расположенных в Центральном административном округе столицы в районах Таганский и Басманный. Победители смогут арендовать здания по льготной ставке «1 руб. за 1 кв. м» в год», — говорится в сообщении.
Глава департамента, министр столичного правительства Максим Гаман напомнил, что за счет льготной программы арендаторы смогут в течение 49 лет вести свой бизнес в центре Москвы по ставке аренды 1 руб. за 1 кв. м в год. «Для этого им нужно приспособить арендуемые здания под современное использование и провести необходимую реставрацию», — добавил он.
Так, через торги были реализованы северный флигель городской усадьбы Лепехиных, жилой дом начала XIX века и Городская усадьба в Гороховском пер.
Северный флигель городской усадьбы Лепехиных (171,4 кв. м) стал самым популярным лотом, за него боролись сразу четыре компании. Максимальная цена составила 6 млн 86 тыс. 67,32 руб.
Деревянный особняк с мезонином и лепными потолками «Жилой дом начала XIX века» (771 кв. м), расположенный в Казарменном пер., стал самым дорогим лотом и был реализован за 17 млн 37 тыс. 777,53 руб. Такую цену предложила компания ООО «СТРАЙК», победившая в торгах.
Городская усадьба в Гороховском пер. (242,4 кв. м) «ушла с молотка» за 8 млн 598 тыс. 570,17 руб.
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