Минздрав Свердловской области разработал региональные проекты реализации национальной программы «Здравоохранение»

В соответствии с указом губернатора Свердловской области о реализации указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» специалистами областного министерства здравоохранения разработаны региональные проекты в соответствии с национальной программой «Здравоохранение».

На территории области будут реализованы проекты по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи; борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями; борьбе с онкологическими заболеваниями; развитию детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям; обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами; создания единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения.

Напомним, что в соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2018 года, необходимо обеспечить достижение следующих целей и целевых показателей: снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения), смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей); ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу.

А также решить следующие задачи: завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек; завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров; создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения; внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов; обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения и их использование в целях формирования тарифов на оплату медицинской помощи; разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям; формирование системы защиты прав пациентов; совершенствование механизма экспорта медицинских услуг.