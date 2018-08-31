Объем кредитования бизнеса в Тверской области в 2018 году вырос почти в два раза

МОСКВА, 31 августа. / ТАСС /. Объем кредитования бизнеса в Тверской области по итогам первого полугодия 2018 года вырос почти в два раза. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в отделении по Тверской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

"За первое полугодие текущего года в Тверском регионе реальному сектору экономики выдано кредитов на сумму 50 млрд рублей. Это в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такая ситуация в регионе связана с наращиванием объемов кредитования предприятий обрабатывающего производства, в том числе транспортных средств и оборудования, металлургического производства, а также предприятий сельского хозяйства, где зафиксирован рост в 2,2 раза, и строительства", — отметили в ведомстве.

Самую значительную сумму кредитных средств за первое полугодие — 24 млрд рублей — предоставили обрабатывающему предприятию. «Объем кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса региона, за первое полугодие 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос в 1,5 раза и составил 13,7 млрд рублей», — пояснили в тверском отделении Банка России

На территории Тверской области действуют два региональных банка, пять филиалов банков, а также 185 офисов финансовых учреждений.

Ранее сообщалось, что в Тверской области до 2028 года реализуется или заявлено к реализации 63 инвестиционных проекта с общим объемом вложений на сумму в 461 млрд рублей.