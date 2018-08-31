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Объем кредитования бизнеса в Тверской области в 2018 году вырос почти в два раза
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Объем кредитования бизнеса в Тверской области в 2018 году вырос почти в два раза 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: tvernews.ru
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Объем кредитования бизнеса в Тверской области по итогам первого полугодия 2018 года вырос почти в два раза. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в отделении по Тверской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.
"За первое полугодие текущего года в Тверском регионе реальному сектору экономики выдано кредитов на сумму 50 млрд рублей. Это в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такая ситуация в регионе связана с наращиванием объемов кредитования предприятий обрабатывающего производства, в том числе транспортных средств и оборудования, металлургического производства, а также предприятий сельского хозяйства, где зафиксирован рост в 2,2 раза, и строительства", — отметили в ведомстве.
Самую значительную сумму кредитных средств за первое полугодие — 24 млрд рублей — предоставили обрабатывающему предприятию. «Объем кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса региона, за первое полугодие 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос в 1,5 раза и составил 13,7 млрд рублей», — пояснили в тверском отделении Банка России.
На территории Тверской области действуют два региональных банка, пять филиалов банков, а также 185 офисов финансовых учреждений.
Ранее сообщалось, что в Тверской области до 2028 года реализуется или заявлено к реализации 63 инвестиционных проекта с общим объемом вложений на сумму в 461 млрд рублей.
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