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За полгода жители Тверской области взяли ипотечных жилищных кредитов почти на 11 млрд рублей
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За полгода жители Тверской области взяли ипотечных жилищных кредитов почти на 11 млрд рублей 

tvernews.ru 30 минут назад
Фото: tvernews.ru
За январь-июнь 2018 года жителям Тверского региона выдали 6 028 ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму 10,9 млрд рублей. По сравнению с этим же периодом прошлого года количество кредитов выросло на 2 318 единиц, а объем в суммарном выражении увеличился в 1,7 раза.
Объем задолженности по ИЖК жителей региона к июлю 2018 года достиг 47,1 млрд рублей. При этом погашение кредитов по наступившим срокам платежа в подавляющем большинстве обеспечивалось своевременно: не в срок погашено лишь 0,8% совокупной задолженности.
По данным Отделения Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, средний размер ипотечного жилищного кредита по итогам первого полугодия составил 1,81 млн рублей, средневзвешенный срок кредитования — 201 месяц. Средневзвешенные ставки по ипотеке с начала года снизились до 9,6% годовых.
Ипотечные кредиты в иностранной валюте жителям региона в этом году не выдавались.
По состоянию на 1 июля в Тверской области действовали 2 региональных банка, 5 филиалов банков (в том числе 4 филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе), а также 185 внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).
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