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«Трансконтейнер» заключил соглашения на покупку вагонов и контейнеров на 3,7 млрд рублей
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«Трансконтейнер» заключил соглашения на покупку вагонов и контейнеров на 3,7 млрд рублей 

Rambler News Service 28 минут назад
«Трансконтейнер» заключил в июле-августе 2018 года соглашения на покупку железнодорожных вагонов-платформ и контейнеров на общую сумму 3,7 млрд руб., говорится в отчетности компании по МСФО.
В частности, компания заключила договор с Taicang CIMC Special Logistics Equipment на покупку 5,45 тыс. контейнеров на общую сумму $14 млн (860 млн руб.) и произвела предоплату на общую сумму $4 млн (274 млн руб.). Поставка контейнеров ожидается не позднее декабря 2018 года.
С компанией DG Ordereasy был заключен договор на покупку 1,2 тыс. контейнеров на общую сумму $5 млн (305 млн руб.). Поставка контейнеров ожидается не позднее декабря 2018 года.
Кроме того, «Трансконтейнер» подписал соглашение с компанией «Транспортное машиностроение» на покупку 224 железнодорожных вагонов-платформ на общую сумму 640 млн рублей (плюс НДС 115 млн руб.) и произвел оплату аванса в сумме 227 млн руб. Завершение поставки платформ ожидается не позднее сентября 2018 года.
С компанией «Спецкомпани» подписан договор на поставку 224 железнодорожных вагонов-платформ на общую сумму 640 млн рублей (плюс НДС 115 млн руб.). Завершение поставки платформ ожидается не позднее ноября 2018 года.
С компанией «РейлАльянс» заключено соглашение на покупку 298 железнодорожных вагонов-платформ на общую сумму 852 млн руб. (плюс НДС 154 млн руб.), оплата аванса составила 302 млн руб. Завершение поставки платформ ожидается не позднее декабря 2018 года.
«Трансконтейнер» — российский контейнерный оператор. ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% плюс две акции «Трансконтейнера», транспортной группе FESCO — 25,07%, ЗАО «Управляющая компания „Трансфингрупп“» — доверительное управление пенсионными резервами НПФ «Благосостояние» — 15,22%.
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