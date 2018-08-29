Ещё
Прожиточный минимум в Волгоградской области повысили на 300 рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.90
$
68.14
79.33
79.60
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
76.36
–0.04 Золото
1203.86
+0.13 РТС
1081.35
+0.20
Динамика валют
EUR / USD
29.08
1.1671
+0.0326
15.08
1.1345
28.08
23.08
19.08

Прожиточный минимум в Волгоградской области повысили на 300 рублей 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Глава Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление об увеличении в регионе прожиточного минимума за второй квартал 2018 года на 297 рублей.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», соответствующее постановление было опубликовано в среду, 29 августа. Согласно документам, величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составляет теперь 9318 рублей, что на 297 рублей больше, чем в первом квартале.
Для трудоспособных волгоградцев прожиточный минимум увеличился на 306 рублей и составил 9973 рубля, для пенсионеров он теперь достигает отметки в 7556 рублей, а для детей — в 9569 рублей.
АиФ Волгоград: последние новости
Волгоградские компании-инвесторы получили льготы на 1,1 млрд рублей Волгоградские студенты тратят на аренду «однушки» 61% зарплаты В Волгограде открылась перинатальная клиника, специализирующаяся на ЭКО
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина запретила ввоз российского строительного товара57
Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ62
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Мировые рынки погружаются в хаос562
Трамп нанес решающий удар по рублю1107
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
02:23
Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ
Личный счет
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет Политика
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение