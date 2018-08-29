Прожиточный минимум в Волгоградской области повысили на 300 рублей

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление об увеличении в регионе прожиточного минимума за второй квартал 2018 года на 297 рублей.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», соответствующее постановление было опубликовано в среду, 29 августа. Согласно документам, величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составляет теперь 9318 рублей, что на 297 рублей больше, чем в первом квартале.

Для трудоспособных волгоградцев прожиточный минимум увеличился на 306 рублей и составил 9973 рубля, для пенсионеров он теперь достигает отметки в 7556 рублей, а для детей — в 9569 рублей.