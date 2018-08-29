Тинькофф Банк не планирует запускать собственную ипотеку

Тинькофф Банк не планирует менять подход в ипотечном кредитовании и останется ипотечным брокером. Об этом рассказал председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз в ходе конференц-кола, посвященного отчетности TCS Group (в состав которой входят Тинькофф Банк и «Тинькофф Страхование») по МСФО.

«Мы не планируем менять наш подход к ипотечному кредитованию. «Тинькофф ипотека» — ипотечный брокер с одиннадцатью партнерами. Мы не исключаем того, что еще добавятся партнеры. Мы не планируем изменений в этой бизнес модели, и мы ей довольны. При этом мы хотим удвоить или утроить объем выдачи в этом году», — рассказал представитель банка журналистам.

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