Ещё
Тинькофф Банк не планирует запускать собственную ипотеку
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.00
$
68.20
79.37
79.80
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.30
77.19
Индексы и котировки Brent
75.79
–0.04 Золото
1202.30
–0.01 РТС
1079.73
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
29.08
1.1670
+0.0325
15.08
1.1345
28.08
23.08
19.08

Тинькофф Банк не планирует запускать собственную ипотеку 

Банки.ру 14 минут назад
Тинькофф Банк не планирует менять подход в ипотечном кредитовании и останется ипотечным брокером. Об этом рассказал председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз в ходе конференц-кола, посвященного отчетности TCS Group (в состав которой входят Тинькофф Банк и «Тинькофф Страхование») по МСФО.
«Мы не планируем менять наш подход к ипотечному кредитованию. «Тинькофф ипотека» — ипотечный брокер с одиннадцатью партнерами. Мы не исключаем того, что еще добавятся партнеры. Мы не планируем изменений в этой бизнес модели, и мы ей довольны. При этом мы хотим удвоить или утроить объем выдачи в этом году», — рассказал представитель банка журналистам.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов вторника Риелторы допустили развитие ипотечного кризиса в России Официальный курс доллара уменьшился на 39 копеек, евро — на 18
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина расстается с миллиардами216
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ4
Мировые рынки погружаются в хаос561
Трамп нанес решающий удар по рублю1104
В США увидели угрозу для доллара1
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение