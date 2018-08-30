В Москве утвердили 15 новых «стартовых» площадок для реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление городского правительства. Согласно документу, в адресный список территорий, где разместятся «стартовые» площадки для строительства домов по Программе реновации, добавлены 15 новых площадок и одна исключена.

Речь идет о территориях в 7 административных округах и 13 районах столицы.

Московская программа реновации была утверждена в 2017 году. Документ предполагает снос свыше 5 тысяч домов (по большей части «хрущевок»), в которых проживают около 1 миллиона человек. Вместо них к 2032 году построят за счет города около 30 миллионов квадратных метров жилья.

По данным ТАСС, с начала года власти Москвы получили свыше 3,5 тыс. обращений по вопросам реновации. Москвичей волнуют сроки реализации программы и время переселения в новые дома.

22 августа на улице Константина Федина в районе Северное Измайлово снесли по программе реновации первую пятиэтажку. Жильцы, присутствовавшие при сносе, получили квартиры в в доме на 5-й Парковой улице в 200 метрах от старого дома.