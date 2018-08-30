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В Москве утвердили 15 новых «стартовых» площадок для реновации
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В Москве утвердили 15 новых «стартовых» площадок для реновации 

Парламентская газета + ещё 2 48 минут назад
Фото: Парламентская газета
Столичные власти утвердили 15 новых «стартовых» площадок для программы реновации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент градостроительной политики Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление городского правительства. Согласно документу, в адресный список территорий, где разместятся «стартовые» площадки для строительства домов по Программе реновации, добавлены 15 новых площадок и одна исключена.
Речь идет о территориях в 7 административных округах и 13 районах столицы.
Московская программа реновации была утверждена в 2017 году. Документ предполагает снос свыше 5 тысяч домов (по большей части «хрущевок»), в которых проживают около 1 миллиона человек. Вместо них к 2032 году построят за счет города около 30 миллионов квадратных метров жилья.
По данным ТАСС, с начала года власти Москвы получили свыше 3,5 тыс. обращений по вопросам реновации. Москвичей волнуют сроки реализации программы и время переселения в новые дома.
22 августа на улице Константина Федина в районе Северное Измайлово снесли по программе реновации первую пятиэтажку. Жильцы, присутствовавшие при сносе, получили квартиры в в доме на 5-й Парковой улице в 200 метрах от старого дома.
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