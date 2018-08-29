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В Северодвинске будут устранять последствия шторма на 6 миллионов рублей
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В Северодвинске будут устранять последствия шторма на 6 миллионов рублей 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В Северодвинске продолжают устранять последствия прошедшего 22 августа шторма, из резервного фонда администрации на эти цели выделили 6 миллионов рублей.
На аппаратном совещании глава города заслушал доклады руководителей отраслей по ущербу, нанесённому зданиям и инфраструктуре штормовым ветром.
«Поручаю финансовому управлению выделить комитету ЖКХ, транспорта и связи на работы по устранению последствий шторма порядка четырёх миллионов рублей, управлению культуры и туризма — 1 миллион рублей, а также учреждениям системы образования — полтора миллиона рублей», — поручил Игорь Скубенко.
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