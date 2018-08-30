Долги по зарплате в Алтайском крае одни из самых низких в Сибири — Росстат

Долги по заработной плате в Алтайском крае в августе составляли 12,9 млн рублей, — сообщает Федеральная служба государственной статистики . Это один из самых низких показателей в Сибири.

В Республике Алтай задолженность по заработной плате составляет 12,6 млн рублей. Меньше всего должны работникам предприятий Иркутской области — 11,4 млн рублей. Тройка антилидеров по долгам — Кемеровская область — 102,8 млн рублей, Красноярский край — 84,3 млн рублей и Республик Бурятия — 55,3 млн рублей.

В целом по регионам России наибольшая задолженность наблюдается в Приморском крае — 447, 3 млн рублей, наименьшая — в Белгородской области — 100 тыс. рублей. Основная причина долгов, в том числе в Алтайском крае — отсутствие у предприятий собственных средств. По сравнению с началом июля долги по зарплате в Алтайском крае снизились почти на четверть.