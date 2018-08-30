Ещё
Долги по зарплате в Алтайском крае одни из самых низких в Сибири — Росстат
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.05
$
68.19
79.55
79.74
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.68
79.09
Индексы и котировки Brent
77.82
–0.01 Золото
1202.92
+0.02 РТС
1085.32
–0.32
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1695
+0.0318
16.08
1.1377
29.08
24.08
20.08

Долги по зарплате в Алтайском крае одни из самых низких в Сибири — Росстат 

АиФ — Алтай + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Долги по заработной плате в Алтайском крае в августе составляли 12,9 млн рублей, — сообщает Федеральная служба государственной статистики. Это один из самых низких показателей в Сибири.
В Республике Алтай задолженность по заработной плате составляет 12,6 млн рублей. Меньше всего должны работникам предприятий Иркутской области — 11,4 млн рублей. Тройка антилидеров по долгам — Кемеровская область — 102,8 млн рублей, Красноярский край — 84,3 млн рублей и Республик Бурятия — 55,3 млн рублей.
В целом по регионам России наибольшая задолженность наблюдается в Приморском крае — 447, 3 млн рублей, наименьшая — в Белгородской области — 100 тыс. рублей. Основная причина долгов, в том числе в Алтайском крае — отсутствие у предприятий собственных средств. По сравнению с началом июля долги по зарплате в Алтайском крае снизились почти на четверть.
АиФ — Алтай: последние новости
У ЖК «Демидов парк» в Новоалтайске сменился подрядчик В Рубцовске начали строить ледовую арену стоимостью 217 млн рублей Около 6 млрд рублей в 2018 году направлено на благоустройство Барнаула?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасибо за санкции: зачем Россия инвестирует в Украину33
«У рубля плохие перспективы»102
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом69
Льготы отвяжут от пенсий34
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию330
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение