На рынке внутреннего госдолга наблюдалось умеренное снижение цен

По итогам минувших торгов на рынке корпоративного рублевого долга наблюдалась одна из самых низких активностей за последние несколько месяцев. Торговый оборот составил около 1 млрд руб. против средних 4,7 млрд руб. за неделю. Единой динамики выявлено не было: рост на 5-7 б.п. показали бумаги с дюрацией от 2 лет, тогда как более короткие облигации потеряли сопоставимую величину.

Под давлением находились облигации розничного сегмента, подешевевшие в среднем на 65 б.п. Умеренно восходящую динамику показали выпуски металлургов и девелопмента, прибавившие в среднем по 15-20 б.п. В первом драйвером оказался выпуск Мечел 14 (+0,3%), а в строительном — ПИК БО-П03 (+0,4%).

На рынке внутреннего госдолга наблюдалось умеренное снижение цен. Торговые обороты составили 12,2 млрд руб., что на четверть и вдвое ниже среднедневных значений за неделю и за месяц соответственно. Рост котировок на 10-15 б.п. показали серии 29012 и 26212. Под давлением находились ОФЗ-26221 и 26211 (-0,3%).