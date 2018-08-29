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На рынке внутреннего госдолга наблюдалось умеренное снижение цен
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На рынке внутреннего госдолга наблюдалось умеренное снижение цен 

Прайм 1 час назад
По итогам минувших торгов на рынке корпоративного рублевого долга наблюдалась одна из самых низких активностей за последние несколько месяцев. Торговый оборот составил около 1 млрд руб. против средних 4,7 млрд руб. за неделю. Единой динамики выявлено не было: рост на 5-7 б.п. показали бумаги с дюрацией от 2 лет, тогда как более короткие облигации потеряли сопоставимую величину.
Под давлением находились облигации розничного сегмента, подешевевшие в среднем на 65 б.п. Умеренно восходящую динамику показали выпуски металлургов и девелопмента, прибавившие в среднем по 15-20 б.п. В первом драйвером оказался выпуск Мечел 14 (+0,3%), а в строительном — ПИК БО-П03 (+0,4%).
На рынке внутреннего госдолга наблюдалось умеренное снижение цен. Торговые обороты составили 12,2 млрд руб., что на четверть и вдвое ниже среднедневных значений за неделю и за месяц соответственно. Рост котировок на 10-15 б.п. показали серии 29012 и 26212. Под давлением находились ОФЗ-26221 и 26211 (-0,3%).
Внешние займы Газпрома демонстрировали умеренный рост котировок на 15-20 б.п. В финансовом секторе неплохо смотрелись выпуски ВЭБа и Газпромбанка.
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